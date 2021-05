Falcon et le Soldat de l'Hiver

Après les événements d'Avengers : Endgame, Steve Rogers a pris sa retraite et le monde attend son successeur. Sam Wilson et Bucky Barnes font alors équipe dans une aventure planétaire en 6 épisodes qui va mettre leurs aptitudes et leur patience à rude épreuve. Retrouvez Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles principaux, aux côtés d'Emily VanCamp, qui interprète l'ancienne agente du S.H.I.E.L.D. Sharon Carter, et de Daniel Brühl dans le rôle de Zemo.