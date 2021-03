Publication: mars 2021

Le monde entier accueille le bouclier

Pour célébrer le lancement de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver sur Disney+, le bouclier de Captain America fait son entrée en scène à travers le monde.

Ça y est ! Le premier épisode de la toute nouvelle série originale des Studios Marvel, Falcon et le Soldat de l'Hiver, est disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+. Après un compte à rebours haletant, le monde entier célèbre son arrivée.

En Angleterre, le London Eye (ou Millennium Wheel) a revêtu les couleurs du bouclier culte de Marvel. La grande roue emblématique de la capitale britannique est illuminée de rouge, de blanc et de bleu, tandis qu'une projection du bouclier de Captain America se reflète sur la Tamise et sur toute la ville. Chaque année, c'est à cet endroit que Londres célèbre les festivités du Nouvel An.