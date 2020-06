Voilà ce qui arrive sur Disney + en juin

Pour entamer l'été, découvrez un trésor de films, de séries et de contenus exclusifs à explorer sur Disney+.

Ce mois-ci sur Disney+, continuez votre découverte des secrets de la série The Mandalorian grâce à « Disney Les Making-Of : The Mandalorian ». Embarquez dans les aventures d'Artemis Fowl et de Percy Jackson ou encore frémissez devant des documentaires National Geographic. Ce mois de juin vous offre un beau programme !