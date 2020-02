Figurines articulées parlantes Toy Story 4

Passez à l'action avec ces nouvelles figurines parlantes. Avec Woody et Buzz l'Éclair, Jessie et Rex, ou encore Fourchette et la Bergère, tous les fans trouveront leur bonheur. Appuyez sur le bouton qui se trouve dans le dos de la figurine pour entendre des répliques du personnage, ou placez-les l'une à côté de l'autre et observez-les se parler les unes aux autres.