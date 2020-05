Tout ce qu’il faut voir sur Disney+ en mai :

Journée Star Wars



Mai est un mois fantastique, et pas seulement en raison des traditionnels jeux de mots autour du 4 mai, journée de célébration de Star Wars. Voici un aperçu des nouveautés Star Wars disponibles en streaming sur Disney+ ce mois-ci. May the 4th be with you. (Désolé, on ne pouvait pas s'en empêcher !)

Disney Les making-of : The Mandalorian

Découvrez les coulisses de l’univers de « The Mandalorian » dans cette série Disney+ Original. Chaque épisode explore une facette différente de la première série en prise de vues réelles Star Wars, à travers des interviews, des secrets de tournage et des tables rondes animées par Jon Favreau.



Star Wars Resistance Saisons 1 & 2

La deuxième saison de la série d’animation culte de l’univers Star Wars arrive ce mois-ci sur Disney+. Suivez l’histoire et les aventures de Kazuda Xiono, un pilote de la Nouvelle République recruté par la Résistance pour espionner le Premier Ordre. Retrouvez aussi la première saison, disponible en streaming dès maintenant.