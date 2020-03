Timmy Failure : des erreurs ont été commises

Réalisé par le cinéaste oscarisé Tom McCarthy, le long métrage de Disney+, “Timmy Failure : des erreurs ont été commises”, adapté d'une série de romans, suit les aventures désopilantes de Timmy, un jeune garçon excentrique et pince-sans-rire, qui dirige Total Failure Inc, une agence de détective privé de Portland, avec Total, son associé, un ours polaire de 700 kilos. Aussi incompétent qu'original et sûr de lui, Timmy (Winslow Fegley) s'apprête à entrer au collège et tente de s'adapter à l'univers des adultes, entouré de sa mère surmenée (Ophelia Lovibond), son petit-ami plein de bonnes intentions (Kyle Bornheimer), son instituteur et ennemi juré (Wallace Shawn) et du conseiller d'orientation de l'école (Craig Robinson), pour devenir enfin le meilleur détective privé du monde. Réalisé par Tom McCarthy, qui a obtenu l'Oscar® du meilleur scénario original pour “Spotlight”, “Timmy Failure : des erreurs ont été commises” est un film écrit par McCarthy et Stephan Pastis, d'après le roman de Pastis. Il est produit par Jim Whitaker, p.g.a., et Tom McCarthy, p.g.a., Michael Bederman et Kate Churchill en sont les producteurs exécutifs. Dans les rôles principaux, on retrouve Winslow Fegley, Ophelia Lovibond, Kyle Bornheimer, Wallace Shawn et Craig Robinson.