Collections d'accessoires de bureau Disney

Avec cette collection d'accessoires de bureau inspirés de Peter Pan, restez éternellement un enfant. Le bloc de feuilles adhésives Rocher du crânequi inclut 100 feuilles et d'adorables détails à l'effigie de Peter Pan. Ce bloc est parfait pour planifier votre prochain rendez-vous avec Capitaine Crochet. Complétez-le avec ce journal Peter Pan, ce gobelet avec paille « Powered by Pixie Dust » et ce joli flacon à trombones Fée Clochette, et vous serez paré à vous envoler vers le Pays Imaginaire. Si Stitch est votre alien préféré, jetez un œil aux articles de papeterie à l'effigie du personnage. Ce journal, cette trousse, ce bloc de notes adhésives et ce gobelet avec paille à paillettes sont tous ornés d'un dessin fabuleux de Stitch. Ne restez pas terré dans votre terrier grâce à notre incroyable collection Alice au Pays des Merveilles, comprenant un charmant journal Alice arborant un imprimé floral et l'inscription « Curiouser and Curiouser ». Plongez-vous complètement dans le Pays des Merveilles en complétant votre collection avec la trousse « Stay Curious », le taille-crayon et pot à crayons Poignée de porte, ainsi qu'un superbe gobelet avec paille à l'effigie d'Alice et du Chat de Cheshire.