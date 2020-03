Stargirl

Leo Borlock (Graham Verchere) est un élève du Lycée de Mica. Il obtient des notes décentes, est un membre de la fanfare de l'école et a toujours été content de voler sous le radar. Mais tout cela change quand il rencontre Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), une nouvelle élève sûre d’elle et colorée avec un penchant pour le ukulélé, qui se démarque au milieu de la foule. Elle est gentille, trouve la magie dans le banal et embellit la vie des autres avec les gestes les plus simples. Ses excentricités et sa personnalité contagieuse charment Leo et tous les autres élèves. La fille ignorée et moquée qu’elle était devient rapidement acceptée et encensée avant de redevenir une paria, entraînant Leo à éprouver toutes sortes d’émotions contradictoires. Célébration de l'individualité, de la bonté et du pouvoir de l'esprit humain, "Stargirl" est réalisé par Julia Hart sur un scénario de Kristin Hahn, Julia Hart et Jordan Horowitz d’après le roman de Jerry Spinelli. Le film met en vedette la chanteuse auteure-compositrice Grace VanderWaal pour la première fois à l’écran, Graham Verchere, Karan Brar, Maximiliano Hernandez, Darby Stanchfield et Giancarlo Esposito. "Stargirl" est produit par Ellen Goldsmith-Vein, Lee Stollman et Kristin Hahn, avec Jordan Horowitz, Jim Powers, Jerry Spinelli, Eddie Gamarra, Catherine Hardwicke et Jonathan Levin en tant que producteurs exécutifs.