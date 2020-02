Kit de peinture sur toile Ariel

Avec ce kit de peinture sur toile Ariel, vos enfants vont pouvoir exprimer leur créativité. Sur le thème de La Petite Sirène, ses couleurs rappellent les récifs de corail et ses toiles ont pour motif Ariel et Polochon. Et pour éviter les tâches, la boîte se transforme en chevalet !