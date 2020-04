Réponses à vos questions sur Disney+

Quels appareils et plateformes sont compatibles avec Disney+ ?

Disney+ est disponible sur les appareils mobiles, les navigateurs Web, les consoles de jeux, les décodeurs et les smart TV. Pour plus d’informations, consultez notre Centre d’aide.

Quels appareils mobiles Apple et Android sont compatibles avec Disney+ ?



Vous pouvez regarder Disney+ sur votre appareil Apple doté de la version iOS 11 ou ultérieures.



Vous pouvez regarder Disney+ sur n’importe quel téléphone ou tablette Android dotés d’Android OS 5.0 (Lollipop) ou versions ultérieures.



Puis-je regarder Disney+ sur Xbox One et Playstation 4 ?

Vous pouvez regarder Disney+ sur Xbox One, Xbox One S, Xbox One et Playstation 4 Pro, Playstation 4 Slim et Playstation 4. Téléchargez l’application sur l’App Store de vos consoles.

Puis-je utiliser Chromecast pour regarder Disney+ ?

Vous pouvez diffuser à partir d’un navigateur Web Chrome, d’appareils Google Chromecast, etc. Consultez notre Centre d’aide pour plus d’informations.

Puis-je utiliser les appareils Roku, Apple TV et Amazon FireTV pour regarder Disney+ ?

Vous pouvez tout à fait regarder Disney+ sur un appareil Roku. Consultez notre Centre d’aide Centre d’aide pour plus d’informations.



Pour Apple TV, si vous utilisez une ATV 4e génération ou ultérieure, ou une ATV 4K avec tvOS version 11.0 ou ultérieure, vous êtes paré. Les autres modèles ne sont pas pris en charge pour le moment.



Pour Amazon FireTV, vous pouvez diffuser en streaming via n’importe quel Fire TV/Smart TV. Rendez-vous sur l’App Store de votre appareil pour télécharger l’application Disney+.