Débloquez les récompenses magiques avec la Recherche des Etoiles Magiques

Ce Noël, dans votre centre commercial Les 4 Temps, participez à la Recherche des Etoiles Magiques avec Disney Scan; trouvez et scannez les étoiles pour débloquer des récompenses magiques chez PicWicToys !



Pour participer, téléchargez l'application Disney Scan avant votre visite et lorsque vous arrivez, démarrez votre Recherche des Etoiles Magiques ! PicWicToys aura une Etoile Magique, lorsque vous la trouverez, ouvrez l'application et scannez l'Etoile.



Une fois que vous aurez scanné l'Etoile, les récompenses magiques seront disponibles sur l'application.



Ajoutez un peu de magie à votre shopping ce Noël avec la Recherche des Etoiles Magiques, téléchargez l'application Disney Scan et participez !