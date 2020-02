3 bonnes raisons d'avoir hâte de découvrir Star Wars™ : Galaxy’s Edge. 

1. Un nouvel espace Star Wars

Insérez les coordonnées pour les frontières de la galaxie et atterrissez sur la planète Batuu. Vous plongerez dans l'univers palpitant de cet avant-poste mystérieux et port prospère, où se côtoient contrebandiers et bandits en tous genres. En parcourant ses marchés, ses coins de rue et ses ruelles, vous croiserez des créatures étranges et entendrez des langues d'autres mondes.