Découvrez aussi Marvel : l'Alliance des Super-Héros, un immense spectacle interactif qui fait s'affronter Hulk et Thanos dans un déluge d'effets spéciaux dernier cri. Les spectateurs se déplaceront de mondes en mondes tandis que Thanos sèmera la panique chez les super-héros, grâce à la magie de la vidéo-projection. À ne pas manquer !

Mais il n'y aura pas que des histoires de batailles et de vilains durant la Saison des Super-Héros Marvel. Par exemple, pour ceux qui préfèrent terrasser leurs ennemis par le pouvoir de la danse comme Peter Quill, il y a aussi Danse avec les Gardiens de la Galaxie ! Sur les classiques des années 70 et 80 préférés de Star-Lord, les spectateurs pourront se joindre à lui et Gamora. Et avec un peu de chance, vous entendrez peut être notre nouvelle recrue pousser un « Je s'appelle Groot » retentissant !



Les visiteurs auront aussi l'occasion de rencontre le premier Avenger lors de Rencontre Héroïque : Captain America. Steve Rogers se prêtera volontiers à l'exercice pour quiconque souhaiterait une photo en compagnie du sper-soldat. Et pour les plus jeunes d'entre eux, le Maquillage des Super-Héros leur permettra de se transformer en leur personnage Marvel favori avant la photo !