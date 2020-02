Célèbrez Star Wars à Disneyland® Paris

Revivez les moments cultes

Le parc Walt Disney Studios accueillera de nombreux événements et spectacles au cours de cette célébration. Le spectacle Légendes d’une Galaxie Lointaine, Très Lointaine vous donnera la chance de découvrir la galaxie tout en affrontant le côté obscur de la Force avec Dark Vador et de Kylo Ren. Il met en vedette de nouvelles scènes et personnages comme BB-8 et Boba Fett.