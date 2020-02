NOUVEAU SPECTACLE MUSICAL ! Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre.

Menez votre tribu au cœur de Disneyland® Paris* et revivez les moments cultes du film Le Roi Lion, comme jamais auparavant. Laissez-vous entraîner par ce nouveau spectacle en exclusivité mondiale et vibrez au rythme des tam-tams et des mélodies de la savane. Ressentez la force de la Terre des Lions vous parcourir alors que les danseurs et acrobates, accompagnés des chanteurs Rafiki, Simba, Timon, Pumbaa, Nala, Mufasa et Scar, vous feront revivre l’enchantement musical de ce classique Disney.