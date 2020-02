Fêtez Halloween à Disneyland Paris

Mickey mène la fête

La Cavalcade d'Halloween menée par Mickey est la parade la plus attendue de la saison. La voici de retour avec une nouveauté : un ballon nommé le Manoir des Illusions de Mickey. Il viendra fêter 90 ans d'imagination malicieuse, avec des goules et des disparitions.



Mickey recevra aussi l'aide de zombies étranges et de Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald. Pas de panique, Minnie, Donald, Daisy, Tic et Tac, les Trois Petits Cochons et tous les autres seront toujours là.