Accessoires de maison

Tout le monde sait que le meilleur ami de l'homme est le chien. Faites-vous plaisir à tous les deux avec ce collier et ce bracelet assortis ! Ils sont décorés de vos chiens Disney préférés. Affichez votre complicité avec votre fidèle compagnon lors de votre prochaine promenade grâce à ces accessoires.

Découvrez également ce mug et cette gamelle en céramique assortis arborant de nombreux chiens Disney emblématiques et l'inscription « I love my dog/human » au fond. Parfait pour profiter d'une bonne tasse de thé lorsque que votre chien prend son petit déjeuner ! Ensuite, partez faire une petite promenade avec le mug de voyage « My Dog is My Hero » inspiré de Volt et nos super jouets Oh My Disney Dogs.

Optez pour cet ensemble de trois balles colorées à l'effigie de Doug (Là-haut), Winston (Festin) et Max (La Petite Sirène), que votre chien adorera faire couiner. Si votre ami canin n'est pas encore très doué pour aller chercher la balle et que vous préférez les peluches, ne passez pas à côté du fameux M. Carotte, le jouet préféré de Volt dans le film.