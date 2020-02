Jeux de société

Les pyjamas, c'est bon. Les couvertures, c'est bon. Les bougies, c'est bon aussi. Nous sommes prêts, que la partie commence !



Pour des parties rapides et nerveuses, découvrez le jeu Dobble des princesses Disney. C'est un jeu de correspondances d'objets et de personnages en temps limité, sur le thème des Princesses Disney ; le joueur qui a fait le plus de correspondances à la fin de la partie gagne.

Mais si la vitesse ne vous dit rien, dirigez-vous plutôt vers le Monopoly Junior Les Indestructibles 2. Ce jeu de société vous transporte dans une super-aventure en compagnie de la famille Parr.

Mais peut-être aimeriez-vous un jeu plus artistique ? N'en dites pas plus ! C'est l'heure de mettre vos connaissances musicales Disney à l'épreuve avec le Hasbro Disney Song Challenge. Mettez à profit votre expérience du chant sous la douche : chantez devant tout le monde pour étaler vos connaissances et prouvez que vous êtes le fan Disney ultime !