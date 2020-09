Le Seul et Unique Ivan

Ivan est un gorille de 200 kg qui vit avec ses amis, l’éléphante Stella et le chien Bob, dans le centre commercial d’une banlieue américaine. Il mène une vie paisible et ne lui reste que de vagues souvenirs de la jungle où il a été capturé. L’arrivée d’une toute jeune éléphante, la petite Ruby, qui vient tout juste d’être arrachée à sa famille et à la vie sauvage, va profondément le remuer et remettre en cause ses convictions. Sa tristesse amène Ivan à s’interroger sur sa propre existence, ses origines et son destin. Adaptation du célèbre roman primé sur un gorille très spécial, "Le Seul et unique Ivan" de Disney est une histoire inoubliable sur la beauté de l'amitié, la vocation artistique et la notion de foyer.