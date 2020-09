Once Upon A Time Saison 6 et 7

Avis aux fans, les saisons 6 et 7 de la série Once Upon A Time arrivent sur Disney+. Découvrez la suite des aventures d’Emma à Storybrooke, où la méchante Reine est de retour. Elle a l’intention de semer le chaos au côté d’un nouvel arrivant, Mr Hyde. Et pour ceux qui auraient besoin d’une session de rattrapage, les saisons précédentes sont également disponibles !