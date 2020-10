LEGO Star Wars : Joyeuses Fêtes

Alors que ses amis préparent les festivités du Jour de la Vie, Rey part à l'aventure avec BB-8 en quête d'une plus grande connaissance de la Force, dans un mystérieux temple Jedi. Là, elle embarque pour une aventure à travers le temps en revivant des moments bien-aimés de l'histoire de Star Wars, et entre en contact avec des héros et des méchants emblématiques de toutes les époques de la saga. Mais arrivera-t-elle à revenir à temps pour la fête du Jour de la Vie et découvrir le sens profond de l’esprit des fêtes de fin d’année ?