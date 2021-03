The Resident

Conrad Hawkins est l'un des meilleurs médecins de l'hôpital Chastain Park Memorial. À la fois charmant et arrogant, il préfère adopter une approche peu conventionnelle et il croit qu'il est de son devoir de briser les illusions romantiques des résidents de première année. Le Dr Devon Pravesh est un idéaliste naïf qui s'appuie sur son sens moral bien ancré mais avec l'aide de Conrad, il réalise bientôt que l'exercice de la médecine est un marché comme un autre où il faut composer avec des patients qui sont loin d'être angéliques et des médecins faillibles. Les saisons 1 et 2 seront disponibles en mars !