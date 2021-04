American Dad Saisons 11 à 12

American Dad est une série animée subversive, dans laquelle on suit Stan Smith (Seth MacFarlane), agent de la CIA à Langley Falls, en Virginie, expert incontesté en armes et fier père de famille. Stan est continuellement à l'affût d'actes terroristes, et est prêt à aller très loin pour protéger son Amérique chérie et assurer la sécurité de sa patrie. Il n'y a qu'à voir la jauge d'alerte terroriste sur son réfrigérateur et sa gâchette facile, dont le grille-pain fait les frais à chaque fois qu'un toast est prêt.