Genius : Aretha

La nouvelle saison de la série d’anthologie « Genius » - lauréate de nombreux Emmy Awards - sera disponible en juin sur Disney+. « Genius : Aretha » relate la formidable destinée d’Aretha Franklin, interprétée pour l’occasion par la comédienne et chanteuse Cynthia Erivo (« Harriet », « La couleur pourpre : la coméde musicale »). La série « Genius » met en scène les destinées de personnalités particulièrement brillantes, parcourant tout à la fois leurs réalisations extraordinaires que leurs relations personnelles souvent aussi instables et passionnées que complexes. Après Einstein et Picasso, la troisième saison explorera le génie musical et la carrière incomparable d’Aretha Franklin, ainsi que l’impact et l’influence durable qu’elle aura eu sur la musique et la culture à travers le monde. Aretha Franklin était une prodige du gospel et une grande défenderesse des droits civiques. Considérée comme l’une des plus grandes chanteuses de ces 50 dernières années, elle a reçu d’innombrables prix tout au long de sa carrière. « Genius : Aretha » sera la première et seule série autorisée sur la vie de la reine de la Soul.