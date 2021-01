Nos coups de coeur à découvrir ce mois-ci :

Pour bien débuter l'année, redécouvrez des classiques adorés, des séries Disney+ Original inédites, et bien plus encore !

Le mois de Janvier sera riche en émotions ! De nouvelles séries et films arrivent sur Disney+ pour notre plus grand plaisir. De la nouvelle série Disney+ Original "WandaVision", à l'émouvant "Coco", en passant par "The Greatest Showman" il y en a pour tous les goûts.