Flora Et Ulysse

Adapté du livré éponyme récompensé par la critique, "Flora & Ulysse" a pour héroïne Flora, 10 ans, passionnée de bandes dessinées et dont les parents viennent de se séparer. Après avoir secouru un écureuil qu'elle nomme Ulysse, Flora découvre qu'il possède des pouvoirs uniques de super-héros qui les entraînent dans une série de rebondissements pleins d'humour et d'action et qui finiront par changer la vie de Flora - et sa vision des choses - pour toujours.