Soul

Qu’est-ce qui fait de nous… Nous ? Des rues de New-York au « Grand Avant », SOUL suit la vie de Joe Gardner (voix de Omar Sy), un professeur de musique passionné de jazz, et sa rencontre impromptue avec l’âme espiègle 22 (voix de Camille Cottin). Par un caprice du destin, voici nos deux héros embarqués dans une aventure unique, surprenante, drôle et émouvante dont Pixar a le secret, qui célèbre la vie sur Terre et renvoie aux plaisirs simples et aux joies du quotidien.