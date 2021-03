9-1-1 Saison 3

Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear réinventent la série réaliste avec 9-1-1. Celle-ci nous fait partager la pression ressentie par les premiers intervenants – parmi lesquels des policiers, des pompiers et des régulateurs – plongés dans les situations les plus effrayantes, traumatisantes et choquantes. Ces professionnels des secours d’urgence doivent équilibrer leur vie entre sauver celle des plus vulnérables et surmonter leurs problèmes personnels. La série s’inspire de situations réelles, durant lesquelles les premiers secours, soumis à rude épreuve, font régulièrement face à des tragédies à la fois éprouvantes, intenses et inspirantes.