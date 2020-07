Phinéas et Ferb, Le Film : Candice face à l'univers

Phinéas et Ferb, Le Film : Candice face à l'univers raconte les aventures de Phinéas et Ferb et de leurs fidèles compagnons qui traversent l’univers pour sauver leur sœur Candice enlevée par des extra-terrestres. Or celle-ci a trouvé son bonheur sur cette planète d’aliens, loin de ses frères où elle est enfin considérée comme elle le mérite. Elle y est même “l’Élue” !