Voici la collection Minnie Mouse The Main Attraction

18 Février : Pirates of the Carribean

À l'abordage ! Pour le mois de février, Minnie arbore un look inspiré de la célèbre attraction Pirates of the Carribean des parcs Disney. Sa robe beige présente un imprimé avec une tête de mort et un gouvernail, ainsi que des détails en dentelle noire dont le motif est reproduit sur le nœud papillon, lui-même maintenu par une tête de mort dorée. On retrouve des teintes dorées sur les oreilles et le corps de Minnie, le tout complété par des gants noirs. Complétez la collection Minnie Mouse the Main Attraction de février avec les pin's, le mug, le serre-tête oreilles et le sac banane et embarquez pour une périlleuse aventure en haute mer avec Pirates of the Carribean.