Minnie Mouse obtient son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood

Minnie Mouse, l’une des stars hollywoodiennes les plus connues à l’international, ravit les enfants et leurs parents depuis des générations. Son caractère enjoué, sa bonne humeur communicative et son style inimitable en ont fait la muse des stylistes, des artistes et des fans du monde entier. Sa célèbre jupe à pois, son chapeau tambourin à fleurs des premiers temps, son nœud et ses oreilles sont constamment remises au goût du jour par le monde de la mode.