La collection Mickey Mouse d'Opening Ceremony

Disney x Opening Ceremony

Oubliez Paris, New York et Milan ; la marque américaine Opening Ceremony a lancé sa dernière collection à Disneyland Resort!



Connue pour ses vêtements prêts-à-porter décalés, elle s'est associée cette année à la plus célèbre souris du monde pour lancer la collection "Mickey the True Original" qui met à l'honneur Mickey, son héritage, sa personnalité et son statut d'icône de la pop culture.