Clochette et la fée pirate

Clochette et ses amies partent retrouver leur amie Zarina, une fée maline et ambitieuse, captivée par la poussière de fée. Ensemble, elles affrontent des pirates, dont le meneur deviendra plus tard le Capitaine Crochet. "Clochette et la fée pirate" sera disponible dès le 24 Juillet. Et si l'attente est trop longue, "La Fée Clochette", "Clochette et la Créature Légendaire", "Clochette et l'Expédition Féérique", "Clochette et le Secret des fées" et "Clochette et le Pierre de de lune" sont déjà disponibles en streaming.