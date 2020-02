Peluches de Pâques

Vous êtes-vous déjà demandés s'il était possible de rendre Mickey, Minnie, Stitch ou Angel encore plus mignons ? Eh bien en leur faisant enfiler un costume de lapin ! Ces peluches de Pâques aux grandes oreilles portent chacun un petit animal de printemps. Pour les rendre encore plus spéciales, elles portent la mention « Disney Store 2019 » brodée sur leurs pieds. Idéales pour les collectionneurs ! Quel que soit le personnage que vous choisissez, il sera le compagnon idéal pour vos aventures de Pâques et au moment d'aller au lit.