Disney+ vous permet de profiter de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore, mais aussi de regarder la nouvelle série Star Wars « The Mandalorian » disponible à partir du 24 mars. L'histoire se déroule après la chute de l'Empire et avant la naissance du Premier Ordre. Elle retrace le parcours d'un mercenaire solitaire aux confins de la galaxie, au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République.