Vêtements Le Roi Lion

Affichez fièrement votre amour de la Terre des lions avec ce sweat Spirit Jersey. Ses illustrations de vos personnages préférés ne manqueront pas de vous mettre de bonne humeur et vous feront oublier tous vos soucis !

Fêtez la sortie du Roi Lion avec ce tee-shirt décoré d'une affiche du film, où Simba marche dans une empreinte de pas de Mufasa. Complétez votre look estival avec ce collier inspiré de Simba arborant la réplique « Remember who you are », ou optez pour ce sac fourre-tout Le Roi Lion. Avec son illustration en relief et le logo du Roi Lion, ce sac en similicuir est idéal pour transporter tous vos accessoires d'été.