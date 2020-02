Objets de collection et souvenirs

Si vous êtes collectionneur dans l’âme, vous allez adorer les magnifiques objets que propose shopDisney. La poupée Mary Poppins en édition limitée immortalise son arrivée dans la maison des Banks. Son manteau, strict et impeccable, contraste avec son parapluie fantaisie à tête de perroquet. Les touches de rouge sur ses gants, son écharpe et son chapeau ressortent à merveille. Son célèbre sac à main en toile complète la tenue et fait de cette poupée un objet incontournable pour les fans du film. Enfin, l’heure du thé deviendra pratiquement parfaite avec ce délicat ensemble composé d’une théière et de tasses avec leurs soucoupes représentant Mary, les pingouins et des cerfs-volants.