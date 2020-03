Le monde selon Jeff Goldblum

Dans "Le Monde selon Jeff Goldblum", Jeff nous propose un voyage divertissant, éclairé et ludique. Dans chaque épisode de cette série en 12 parties, Jeff Goldblum déroule le fil d'objets pas si familiers qu'il n'y paraît, et révèle un univers de stupéfiantes coïncidences et de faits scientifiques et historiques fascinants. Des baskets aux cosmétiques, en passant par les glaces et le café, Jeff révèle que les choses les plus simples cachent souvent des histoires incroyables, voire magiques. A travers le prisme de son esprit curieux et malicieux, les apparences se révèlent trompeuses. Ces "miracles modernes" sont tellement courants qu'on ne les remarque même plus. Mais Jeff Goldblum, si.