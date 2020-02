Peluche Dumbo

Nous avons toujours eu un faible pour Dumbo et ses grandes oreilles. Ajoutez à cela son histoire émouvante, et il était évident que nous aurions le coup de foudre pour sa peluche. Comme dans le film, Dumbo a les yeux bleus, de grandes oreilles et un col rouge et or. Câlins garantis pour de nombreuses années.