Vêtements et accessoires d'Arendelle

Si vous aimez les câlins autant qu'Olaf, découvrez nos vêtements et accessoires inspirés de La Reine des Neiges, ils seront parfaits pour compléter votre garde-robe d'hiver. Enveloppez-vous de chaleur avec l'écharpe et le bonnet La Reine des Neiges et ses détails inspirés d'Elsa, ou enfilez notre veste d'hiver pour être paré à la prochaine aventure : où qu'Elsa et Anna décident de se rendre, vous serez protégé par tous les temps.

Rester bien au chaud avec notre grand choix de vêtements, notamment le pull doux, le onesie, la robe de chambre et le sweat à capuche La Reine des Neiges. Tous offriront un maximum de douceur et de chaleur en toute occasion. Et n'oubliez pas vos affaires La Reine des Neiges préférées pour le voyage sensationnel qui nous attend, grâce à notre magnifique valise à roulettes, indispensable pour la frénésie des fêtes.