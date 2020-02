Appelez vos meilleurs amis ! Aujourd'hui, l'amitié est à l'honneur avec la nouvelle collection Dynamic Duos sur shopDisney.

Elle s'inspire des duos d'amis les plus charismatiques des films Disney : Timon et Pumbaa du Roi Lion, Big Ben et Lumière de La Belle et la Bête, Sébastien et Eurêka de La Petite Sirène, ainsi que Meeko, Flit et Percy de Pocahontas. Et ce n'est que le début !