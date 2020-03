High School Musical : La Comédie Musicale : La Série

High School Musical : La Comédie Musicale : La Série

Bienvenue à la toute première production d’East High : High School Musical, la Comédie Musicale, où une nouvelle génération de lycéens et leur professeur de théâtre rejouent l’histoire sur scène, plus de 10 ans après la sortie du film original de Disney, tourné chez eux. Dans les rôles de Gabriella, de Troy et des autres personnages, voici Nini, une jeune comédienne qui revient d’un camp de théâtre. Ricky, skater et ex-petit ami de Nini, qui se joint à la troupe pour tenter de la reconquérir. EJ, le beau gosse qui a séduit Nini pendant les vacances ; et Gina, débarquant d’un autre lycée, ambitieuse, avec des secrets à cacher et le théâtre dans la peau. Créant de nouvelles scènes et reprenant les chansons phares du film, ces jeunes acteurs sont déterminés à monter leur propre version du grand classique, ce qui les amène à vivre de belles aventures sentimentales ou personnelles.