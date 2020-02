L'esprit Disney s'empare d'Halloween

La collection idéale pour ajouter un soupçon de tendresse à vos décorations d'Halloween ! Cette peluche Mickey transforme la célèbre souris en loup-garou, avec queue touffue et crocs acérés. Associez-la à Minnie, déguisée en chat à la longue queue noire avec des détails orange sur la robe et de petites oreilles grises. On adore aussi ce bol à friandises Mickey d'Halloween qui brille dans le noir, idéal pour offrir des bonbons à vos invités.