Toy Story 4 - Découvrez les personnages

Le retour de la Bergère

Après des années de séparation, la Bergère a été abîmée, délaissée, mais son esprit est resté intact. Elle est devenue quelqu’un de libre et d’aventureux, dont la force et l’ironie tranchent avec la fragilité et la délicatesse de la porcelaine dont elle est faite. Lorsqu’elle retrouve Woody par le plus grand des hasards, la Bergère se rend compte à quel point il lui avait manqué et elle a hâte de lui montrer ce qu’elle est devenue. C’est la comédienne Audrey Fleurot qui apporte toute sa palette d’émotions à ce formidable personnage.

Jessie, Zigzag, Rex, Bayonne et le reste de la bande font également un retour très attendu.

Neuf ans après Toy Story 3, nous avons hâte de revoir tous les héros sur nos écrans, entourés de leurs nouveaux amis...