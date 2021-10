Ron débloque

"Ron Débloque" présenté par 20th Century Studios et Locksmith Animation raconte l'histoire de Barney, un collégien mal à l'aise en société, et de Ron, son nouvel appareil connecté capable de marcher et de parler, censé être son "Meilleur ami prêt à l'emploi." Les dysfonctionnements comiques de Ron, à l'ère des réseaux sociaux, les propulsent tous les deux dans une aventure pleine de rebondissements au cours de laquelle l'adolescent et le robot vont expérimenter les joies et les difficultés d'une véritable amitié.