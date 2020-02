Une visite dans les coulisses de Ralph 2.0

Les citoyens d'Internet

« Quand on pense au fait qu'Internet est constitué de millions de sites Web, on commence à imaginer que le monde de l'Internet ressemble à une grande ville comme New York, Londres ou Los Angeles. Un lieu constitué de différents quartiers, comme le quartier des réseaux sociaux ou le quartier commerçant ou financier, mais une ville ne peut pas fonctionner sans ses citoyens, bien sûr », ajoute Moore.

Dans Ralph 2.0, les citoyens d'Internet sont divisés en 2 groupes : les Netizens et les internautes. Les internautes sont des personnes qui comme vous, surfent tous les jours sur le net. Dans le film, ils sont représentés par des avatars. Les Netizens sont les résidents permanents d'internet et sont visuellement différents des internautes. « Ils représentent les différentes fonctionnalités que l’on peut trouver sur Internet et sont là pour aider les internautes » explique Moore.