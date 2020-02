Oscars 2019 : découvrez les nominations Disney

Cette créatrice de costumes américaine a plus de 40 films à son actif et déjà deux nominations aux Oscars avant celle-ci, mais l’incroyable travail de Ruth E. Carter dans la création des costumes de la cour royale du Wakanda a permis à un public encore plus vaste de découvrir ses talents.

Lorsqu’il s’est agi de concevoir les habits afrofuturistes de la nation fictive du Wakanda, Carter s’est tourné vers les couleurs et les matières. « Les palettes de couleurs étaient très strictes : il y a la Tribu de la Rivière, qui est verte ; la Tribu des Frontières, bleue, enfin Black Panther et le Palais Royal, qui sont noirs et violets », a-t-elle expliqué à OhMyDisney.com.

« Ryan [Coogler], le réalisateur, nous a donné une direction très claire. La décoratrice Hannah [Beachler] a énormément de goût. Je me tenais constamment au courant de son travail et je visitais au fur et à mesure les décors que développait son équipe. J’observais les lanternes, les meubles et j’étais surprise à tous les coups. C’est un domaine en constante évolution, on passe son temps à peaufiner les choses dès qu’on voit ce que cela donne en vrai. »

