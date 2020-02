Jack-Jack Parr, le bébé de la famille, ne demande qu'à boire son biberon en écoutant des belles histoires. Avec son baragouin et sa tendance à jeter la nourriture, Jack-Jack semble être le bébé par excellence, mais il est possible qu'il soit le plus puissant des Parr.



Violette Parr, l'aînée du clan, est une adolescente de 14 ans intelligente et introvertie, qui a du mal à s'intégrer dans le monde normal. Mal à l'aise en société, directe et sarcastique, Violette joue son rôle d'adolescente à la perfection, tout en maîtrisant en secret ses super-pouvoirs qui la rendent invisible et lui donne la capacité d'émettre des champs de force. Profondément Super, Violet ne peut s'empêcher de vouloir combattre le crime avec toute sa famille.