Le Roi Lion Disney réalisé par Jon Favreau, est un voyage au cœur de la savane africaine où un futur roi, vient de naître. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, et prend très à cœur son destin royal. Mais cette naissance ne fait pas le bonheur de tous au royaume. Scar, le frère de Mufasa, et ancien héritier du trône, a des projets très personnels. La bataille pour le trône du Rocher des Lions fait rage. Trahison, tragédie et violence poussent Simba à l'exil. Avec l'aide d'un nouveau duo d'amis excentriques, le lionceau devra grandir et trouver le moyen de reprendre ce qui lui appartient de droit. Le Roi Lion utilise de nouvelles techniques cinématographiques pour offrir une nouvelle vie à des personnages mythiques.