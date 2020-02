La magie derrière Le Retour de Mary Poppins

Se situant vingt-quatre ans après le premier Mary Poppins, Michael Banks a maintenant sa propre famille et travaille dans la même banque où son père et son grand-père travaillaient avant lui. Touché par un drame familial associé à des problèmes financiers, Michael a des difficultés à subvenir aux besoins de ses trois enfants. Et alors que la famille craint que la situation ne s'empire, Mary Poppins entre à nouveau dans leur vie.

Publié pour la première fois en 1934, l'auteur P.L. Travers a écrit huit livres en cinquante ans et Le Retour de Mary Poppins est inspiré de plusieurs de ces aventures magiques. Le réalisateur Rob Marshall a expliqué: « Il était évident qu’il y avait beaucoup d’autres histoires à raconter. Et après avoir lu tous les livres de la série, nous avons pris conscience que nous pouvions adopter une approche différente en nous concentrant sur le thème récurrent de l’œuvre de P.L. Travers, qui nous exhorte à ne pas nous laisser ronger par la désillusion et le cynisme en devenant adultes, et à conserver notre âme d’enfant. »